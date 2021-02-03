Фотофакт. В Минске по периметру здания суда, где рассмотрят дело «Белгазпромбанка», выставили металлические ограждения

Здание суд Московского района Минска оградили металлическими мобильными ограждениями 3 февраля. Фото: Алеся ДОБЫШ

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что предварительное судебное заседание по делу «Белгазпромбанка», которое находится в производстве Верховного суда, назначено на 4 февраля 2021-го года.

В пресс-службе суда уточняли, что во время судебных заседаний будут учитываться условия пандемии, например, соблюдаться «антиковидная» рассадка и социальное дистанцирование в зале суда. Также сообщалось, что особое внимание будет уделено безопасности - общественную безопасность будут обеспечивать силовики.

Накануне заседания, в среду, 3 февраля, здание суда Московского района, где и будет проходить предварительное судебное заседание по делу «Белгазпромбанка» по периметру оцепили металлическими ограждениями.

Это связано с тем, что в здании суда Московского района - самый большой зал судебных заседаний. Именно в этом суде ранее проходили и другие громкие процессы, например, там же прошел суд по делу Коржича, делу Втюрина и другие.

Напомним, Верховным судом было принято к производству для рассмотрения по первой инстанции уголовное дело по обвинению Виктора Бабарико (ч. 2 ст. 235 и ч. 3 ст. 430 УКРБ), а также Алексея Задойко, Кирилла Бадея, Сергея Шабана, Дмитрия Кузьмича, Александра Ильясюка, Сергея Добролета (ч. 3 ст. 430 УК РБ) и Виктора Кобяка (ч. 2 ст. 431 УК РБ).

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