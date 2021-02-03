Россия передала Беларуси новую вакцину от коронавируса «Эпиваккорона» в подарок

Россия подарила Беларуси новую вакцину от коронавируса и тесты на "ковид". Фото: Минздрав Беларуси.

Первой в Беларусь поступила российская вакцина от коронавируса «Спутник V». С 29 декабря 2021-го года в Беларуси началась массовая вакцинация от коронавируса этой вакциной.

А 3 февраля в Минздраве сообщили, что в Беларусь поступила и другая новая вакцина от коронавируса так же российского производства.

Вакцину «Эпиваккорона», а еще новые тест-системы для диагностирования коронавируса Беларуси передала Беларуси глава Роспотребнадзора Анна Попова, с которой встретился глава белорусского Минздрава Дмитрий Пиневич.

По словам Поповой Россия передала Беларуси образцы «Эпиваккороны» в рамках дружественного жеста «в качестве подарка».

При этом министр Пиневич заметил, что вакцина «Эпиваккорона» очень хорошая и высказал надежду, что поставлена она будет в большем количестве.

- Мы, конечно, надеемся, что данная вакцина будет поставлена в большем количестве, и она поможет в комплексном противодействии коронавирусу. Это очень хорошая вакцина, оценивается очень высоко, - заявил глава Минздрава.

Еще чиновники от здравоохранения обсудили программы вакцинации в России и Беларуси, а также взаимодействие между государствами.

В Минздраве подчеркнули, что по информации Роспотребнадзора результаты первой-второй фаз клинических испытаний показали, что иммунологическая эффективность вакцины «Эпиваккорона» составляет 100 процентов. Масштабный выпуск этой российской вакцины запланировано начать в феврале 2021-го года.

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