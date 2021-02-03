В Минске “заминировали” четыре гимназии и школу. Фото: ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня в 15 часов в одно из учреждений образования поступило анонимное электронное сообщение о минировании пяти учреждений образования. Это гимназия №2 на Никифорова, гимназия №11 на Калиновского, гимназия №38 на Шугаева, гимназия-колледж искусств имени И.О. Ахремчика на Макаенка и школа № 203 на Городецкой. Интересно, что все эти учебные заведения находятся в одном административном районе – Первомайском.

- На места выбыли сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности - проводится эвакуация. Работают саперно-пиротехнические группы, - сообщают в ГУВД Мингорисполкома. - Приносим свои извинения за доставленные неудобства, связанные с предпринятыми мерами безопасности. Благодарим за проявленное терпение и понимание!

Информация будет дополнена.

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