Лукашенко пригласил Зюганова и КПРФ на Всебелорусское народное собрание

Зюганова и КПРФ пригласили участвовать во Всебелорусском народном собрании. Фото: ТАСС.

О том, что 3 февраля, Александр Лукашенко поговорил по телефону с Геннадием Зюгановым, лидером КПРФ, проинформировало БелТА.

В телефонном разговоре Лукашенко пригласил КПРФ поучаствовать в VI Всебелорусском народном собрании, которое пройдет 11 - 12 февраля 2021-го года в Минске. Отдельно обсуждался формат, в котором в ВНС могут участвовать представители коммунистической партии РФ.

Кроме того, с руководителем фракции Компартии в Госдуме Федерального собрания Геннадием Зюгановым Александр Лукашенко говорил о том, как обстоят дела в белорусско-российских отношениях, о перспективах их развития.

Затронули в разговоре оба политика и тему последних событий в России.

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