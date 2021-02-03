В Минздраве заявили, что ситуация с коронавирусом в Беларуси стабилизировалась

По словам Дмитрия Пиневича, во всех белорусских регионах эпидемический процесс показывает меньшую интенсивность. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В среду, 3 февраля, глава Минздрава Беларуси Дмитрий Пиневич сообщил, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась, пишет телеграм-канал ведомства.

Выступая на брифинге в Совмине, глава Минздрава заявил, что эпидемическая ситуация стабилизировалась не только в Беларуси, но и в России.

- Мы констатируем стабилизацию эпидпроцесса в Беларуси и России, - прокомментировал Пиневич.

Отдельно говоря о республике, он заметил, что Беларусь гораздо меньше РФ, но и заявил, что уже во всех белорусских регионах эпидемический процесс «показывает меньшую интенсивность».

Напомним, именно 3 февраля в Беларуси был резкий рост зарегистрированных новых случаев коронавируса: 1711 заразившихся пациентов, против 699 заразившихся на 2 февраля.

Также ранее «Комсомолка» уже сообщала, что Россия подарила Беларуси новую вакцину от коронавируса «Эпиваккорону».

Дмитрий Пиневич еще добавил, что в белорусском правительстве 3 февраля обсудили взаимосотрудничество с Россией в плане вакцин против коронавируса: не только «Спутник V», но и других российских разработках. А также - вопросы взаимного туризма с «антикоронавирусным» приложением «Путешествую без COVID-19», российско-белорусское взаимодействие на площадках ВОЗ и других международных структур.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пассажирские поезда возобновят курсирование между Россией и Беларусью с 8 февраля.

Стало известно, когда в Беларусь поедут первые пассажирские поезда из России, и поедут ли они также и в обратном направлении (подробности).

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 3 февраля 2021 года: российский эксперт сделал прогноз на 2021-й, а доктор Комаровский объяснил, как отличить ковид и ОРВИ.

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на среду, 3 февраля 2021 года (подробности).