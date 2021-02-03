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В Минздраве заявили, что ситуация с коронавирусом в Беларуси стабилизировалась

О стабилизации эпидситуации с COVID-19 заявил Дмитрий Пиневич, глава Минздрава
Надежда БУТОВИЧ
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По словам Дмитрия Пиневича, во всех белорусских регионах эпидемический процесс показывает меньшую интенсивность.

По словам Дмитрия Пиневича, во всех белорусских регионах эпидемический процесс показывает меньшую интенсивность.

Фото: Надежда БУТОВИЧ

В среду, 3 февраля, глава Минздрава Беларуси Дмитрий Пиневич сообщил, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась, пишет телеграм-канал ведомства.

Выступая на брифинге в Совмине, глава Минздрава заявил, что эпидемическая ситуация стабилизировалась не только в Беларуси, но и в России.

- Мы констатируем стабилизацию эпидпроцесса в Беларуси и России, - прокомментировал Пиневич.

Отдельно говоря о республике, он заметил, что Беларусь гораздо меньше РФ, но и заявил, что уже во всех белорусских регионах эпидемический процесс «показывает меньшую интенсивность».

Напомним, именно 3 февраля в Беларуси был резкий рост зарегистрированных новых случаев коронавируса: 1711 заразившихся пациентов, против 699 заразившихся на 2 февраля.

Также ранее «Комсомолка» уже сообщала, что Россия подарила Беларуси новую вакцину от коронавируса «Эпиваккорону».

Дмитрий Пиневич еще добавил, что в белорусском правительстве 3 февраля обсудили взаимосотрудничество с Россией в плане вакцин против коронавируса: не только «Спутник V», но и других российских разработках. А также - вопросы взаимного туризма с «антикоронавирусным» приложением «Путешествую без COVID-19», российско-белорусское взаимодействие на площадках ВОЗ и других международных структур.

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