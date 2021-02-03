Водитель Land Rover погиб в ДТП с троллейбусом в Минске – ГАИ ищет очевидцев

ГАИ ищет очевидцев смертельной аварии в Минске. Фото: ГУВД Мингорисполкома

Госавтоинспекция ищет очевидцев смертельной аварии, которая произошла в Минске 19 января. Тогда в ДТП с участием троллейбуса погиб водитель автомобиля. Об этом сообщили ГУВД Мингорисполкома.

– 19 января около 20.40 водитель автомобиля Land Rover 1985 года рождения, двигаясь по ул.Орловской со стороны ул.Нововиленской в направлении Старовиленского тракта, около дома №53 совершил наезд на троллейбус, стоявший на остановке общественного транспорта. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, который во время реанимационных действий скончался в автомобиле скорой медицинской помощи, – рассказали подробности в ГУВД.

В настоящее время в ГАИ выясняют все обстоятельства ДТП. Очевидцев и тех, кто располагает какими-либо сведениями, просят обращаться в СУ УСК Беларуси по г.Минску по адресу: ул. Первомайская, 7 или звонить по телефонам: 8 (017) 389-55-55, 8 (017) 389-56-56. Конфиденциальность гарантируется.

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