Около 100 историков подписали заявление в защиту бело-красно-белого флага Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Около сотни белорусских историков, в том числе ученые, доктора наук, выступили с обращением в защиту исторического бело-красно-белого флага. Напомним, большая часть общества считает его национальным, однако Генпрокуратура заявила о подготовке пакета документов о признании флага экстремистским. Это произошло после того, как бело-красно-белый флаг стали активно использовать на массовых протестах после президентских выборов.

В обращении, которое опубликовано на специально созданном сайте nashsciah.org и где ведется сбор подписей историков, говорится о том, что в 1917 году бело-красно-белый флаг признали все белорусские национальные организации, а в 1918 году он стал государственным в Белорусской Народной Республике.

В обращении также приводится цитата классика, коммунистического поэта Максима Танка, из стихотворения, которое он написал в 1930 году:

Глядзіце ў будучыню смела!

Настаў доўгачаканы час,

Пад сцягам бел-чырвона-белым

Чакае перамога нас.

Отдельно историки остановились на заявлениях о том, что бело-красно-белый флаг использовали коллаборационисты во время Второй мировой войны:

- Это было обычным делом в Европе и не может вести дискредитации флагов. Мы видим, как государства с подобным историческим опытом, как, например, Россия, Украина, Франция, Литва, Латвия, Хорватия, Норвегия, Дания и другие чтут свои национальные флаги.

В заявлении также отмечается, что в 1991 году Верховный Совет БССР утвердил бело-красно-белый флаг государственным флагом Республики Беларусь. Историки считают, что кампания властей по дискредитации и запрещении бело-красно-белого-флага не имеет под собой исторического обоснования, ведет к расколу общества и разжигания вражды между белорусами.

Напомним, сейчас проходит сбор подписей в защиту бело-красно-белого флага. Под онлайн-петицией подписались уже свыше 85 тыс. человек, зарегистрированных на платформе.