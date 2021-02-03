Пьяный водитель фуры застрял под Брестом и думал, что находится в Борисове

Пьяный водитель фуры застрял посреди трассы и мешал движению. Фото: скриншот видео МВД

Фура с прицепом застряла в разделительном газоне посреди трассы М1 недалеко от Бреста и мешала движению транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Информация о застрявшем грузовике поступила в милицию вечером 1 февраля от очевидца.

– Mercedes увяз в разделительном газоне и мешал движению транспорта. У прибывших на место инспекторов ГАИ вызвало сомнение состояние водителя грузовика, который был убежден, что находится в Борисове. Оказалось, мужчина пьян, что и подтвердило медосвидетельствование (1,8 промилле), – рассказали подробности в МВД.

Оказалось, что 58-летний житель Малориты выехал с заправки на встречную полосу, затем понял это и попробовал перестроиться, однако застрял.

На мужчину составили административные протоколы, в том числе за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Его фуру вытянули с помощью спецтехники, грузовик доставлен на штрафстоянку.

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