Пьяный водитель фуры застрял под Брестом и думал, что находится в Борисове

Пьяный водитель фуры застрял посреди трассы и мешал движению. Фото: скриншот видео МВД
Фура с прицепом застряла в разделительном газоне посреди трассы М1 недалеко от Бреста и мешала движению транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Информация о застрявшем грузовике поступила в милицию вечером 1 февраля от очевидца.
– Mercedes увяз в разделительном газоне и мешал движению транспорта. У прибывших на место инспекторов ГАИ вызвало сомнение состояние водителя грузовика, который был убежден, что находится в Борисове. Оказалось, мужчина пьян, что и подтвердило медосвидетельствование (1,8 промилле), – рассказали подробности в МВД.
Оказалось, что 58-летний житель Малориты выехал с заправки на встречную полосу, затем понял это и попробовал перестроиться, однако застрял.
На мужчину составили административные протоколы, в том числе за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Его фуру вытянули с помощью спецтехники, грузовик доставлен на штрафстоянку.
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