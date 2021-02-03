Авария в Жлобине: около сотни домов остались без отопления и горячей воды

Жители Жлобина остались без отопления из-за аварии. Фото: pixabay
Жители нескольких микрорайонов в Жлобине 3 февраля остались без тепла и горячей воды из-за аварии. Об этом сообщают «Сильные новости».
И это уже второй такой инцидент за последние пару недель.
В дежурной части рассказали, что авария связана с прорывом. На месте работает аварийная бригада, устранить неполадки обещают не раньше восьми часов вечера. Температура воздуха в городе сейчас около нуля градусов.
Две недели назад в Жлобине тоже прорвало трубопровод, тогда в 20-градусный мороз без отопления и горячей воды остались 86 жилых домов, несколько детских садов и школ.
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