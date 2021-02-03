Через день и с погранконтролем: стало известно, как будут ходить поезда из Беларуси в Россию

Стало известно, как будут ходить поезда из Беларуси в Россию Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Белорусская железная дорога рассказала подробности о первых поездах, которые отправятся в Россию. Напомним, с 8 февраля РФ возобновляет железнодорожное сообщение с Беларусью. Восстановление движения пассажирских поездов в Россию, которое было прервано из-за пандемии 5 апреля 2020 года по инициативе российской стороны, пройдет поэтапно.

Первый белорусский поезд, который скоро отправится в РФ, - «Минск-Москва». Состав будет ходить через день: из белорусской столицы он будет отправляться по четным числам, а из Москвы - по нечетным.

Таким образом, уже в понедельник, 8 февраля в 22.10 отправится первый поезд из Минска в Москву (прибытие в 8.13). Он уже есть в расписании, но продажу билетов еще не открыли.

- В ближайшее время билеты можно купить. В случае приобретения электронного билета проездной документ оформляется как обычно: с указанием данных паспорта, который нужно будет предъявить проводнику при посадке. Что касается дополнительных документов, необходимых для въезда в Россию, эту информацию надо уточнять в погранслужбе РФ. В поезде россияне будут проводить погранконтроль, - ответили на звонок в справочной службе БелЖД.

Поезда в РФ пока будут ходить только из Минска Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Кстати, поезд пока будет следовать без посадки и высадки пассажиров в Орше. А на территории России он будет останавливаться в Смоленске и Вязьме. Из Москвы поезд отправится в 22:13 и прибудет в Минск в 07:26.

Еще один поезд, который скоро появится в расписании, - Калининград-Москва с остановкой в Минске. Но в Калининград из белорусской столицы на нем пока нельзя будет уехать.