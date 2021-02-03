Сообщение о минировании гимназий и школы в Минске не подтвердилось

В Минске “заминировали” четыре гимназии и школу. Фото: ГУВД Мингорисполкома

Информация о минировании четырех гимназий и школы в Минске оказалась ложной. Об этом сообщается в Telegram-канале «Милиция Минска».

«Сегодня мы сообщали о появлении анонимного электронного письма, в котором говорилось о минировании пяти учреждений образования в Минске. Саперно-пиротехнические группы обследовали здания, взрывных устройств не обнаружено», – сказано в сообщении.

Теперь милиция устанавливает личность автора ложного послания.

Добавим, что это уже не первое за последнее время сообщение о минировании в столице, которое не подтвердилось.

Так, недавно неизвестный отправил письмо на электронную почту Белорусской железной дороги, в котором сообщил о минировании метро, самолета, вокзала и торговых центров.

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Электронное сообщение пришло на адрес БелЖД (подробности).

Сообщение о минировании университетов в Минске не подтвердилось

Речь идет о Минском государственном лингвистическом университете на улице Захарова и Белорусском государственном университете на проспекте Независимости (подробности).