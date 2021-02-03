Политзаключенных в Беларуси стало больше на четыре человека: в их числе – осужденные за забастовку рабочие БМЗ

Правозащитники признали политзаключенными еще четыре человека в Беларуси. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Правозащитники признали политзаключенными в Беларуси еще четыре человека. Среди них – осужденные за забастовку рабочие БМЗ. Об этом сообщается на сайте незарегистрированного в республике правозащитного центра «Весна».

Теперь в Беларуси уже 224 человека с таким статусом.

В частности, правозащитники заявили о признании политзаключенными Анны Вишняк (предъявлено обвинение по ч.1 ст. 342 «Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок»), Сергея Полониса (ч. 2 ст. 293 «Массовые беспорядки»), а также рабочих БМЗ Евгения Говора и Александра Боброва, которых приговорили к 2,5 годам лишения свободы каждому.

Правозащитники требуют немедленно освободить этих людей и прекратить их уголовное преследование. Кроме того, они призвали отпустить всех политзаключенных и граждан, которых задержали в связи с реализацией ими права на свободу мирных собраний в период после выборов, и остановить политические репрессии в стране.

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