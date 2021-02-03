Без права голоса. Стало известно, кого из оппозиции уже пригласили на Всебелорусское народное собрание

Стало известно, кого из оппозиции уже пригласили на Всебелорусское народное собрание Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На VI Всебелорусское народное собрание, которое запланировано на 11-12 февраля, пригласили уже, как минимум, двух оппозицинеров. Один из них - бывший кандидат в президенты Беларуси Сергей Черечень. Об этом он сообщил 3 февраля в своем телеграм-канале:

- Пригласили на ВНС гостем. Со слов организаторов - гостям право голоса не положено.

Черечень пока не уточнил, принял ли он приглашение. Кстати, он не ушел с политической арены после выборов: периодически экс-кандидат публикует на своем канале видеоролики с комментариями последних событий.

Также глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Игорь Борисов рассказал, что ему позвонил руководитель аппарата Совмина Беларуси Константин Бурак и пригласил к участию в предстоящем форуме. Тоже в качестве не делегата, а гостя. Борисов будет советоваться с однопартийцами перед тем, как решить, участвовать в ВНС или нет, пишет nn.by.

Пока не известно, приглашали ли кого-то еще из оппозиционных политиков на форум.

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