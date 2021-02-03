Уроженка Беларуси Саша Бортич снялась в клипе лидера System of a Down

Саша Бортич снялась в клипе System of a Down. Фото: скриншот видео Instagram

Актриса Саша Бортич, уроженка Беларуси, стала главной героиней нового клипа Elasticity вокалиста группы System of a Down Сержа Танкяна. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram. Также роликом поделился и сам музыкант.

Они опубликовали тизер клипа. Премьера полной версии состоится вечером в четверг.

– Рад поделиться с вами отрывком из музыкального клипа для заглавного трека моего EP Elasticity. Не могу дождаться, когда вы все это оцените. Видео спродюсировал мой друг, режиссер Илья Найшуллер, а режиссер – Влад Каптур, – сообщил Танкян.

Тем временем Саша Бортич назвала выход клипа хорошей новостью.

– Среди плохих новостей все равно должны быть и хорошие. Завтра премьера клипа Сержа Танкяна Elasticity. Слова тут излишни, – отметила она, добавив, что даже в рокерском клипе у нее будет образ принцессы.

Добавим, что это уже не первый раз, когда Серж Танкян сотрудничает с белорусскими звездами. Так, несколько лет назад он записал дуэт с солисткой группы IOWA Екатериной Иванчиковой. Композиция называлась «Прекрасный день, чтобы умереть / A Fine Morning To Die». Она стала заглавной к фильму «Легенда о Коловрате».

Читайте также:

Белорусский фильм "Озеро радости" победил на американском кинофестивале и квалифицировался на "Оскар-2021"

Фильм стал лучшим на фестивале в Лос-Анджелесе (подробности).

Звезда фильмов «Я худею» и «Полицейский с Рублевки» Александра Бортич приехала навестить родных в Гродно

О любви к маме и родному городу она рассказала в соцсетях (подробности).