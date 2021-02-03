Ящик распилили, деньги разделили: в Чашниках двое школьников украли пожертвования из церкви

В Чашниках двое школьников украли пожертвования из церкви. Фото: скриншот видео УВД

О хищении из православного храма Преображения Господня в Чашниках рассказали 3 февраля. А случай произошел еще 31 января - тогда в местный РОВД обратился священник и заявил, что средь бела дня двое подростков украли ящик для пожертвований - внутри были деньги. Оперативники быстро поймали воришек, которыми оказались двое 9-классников.

- Гуляя по райцентру, они зашли в храм и увидели, что в нем никого нет. Обратили внимание на ящик для пожертвований, - рассказывают в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома. - Выйдя из храма, несколько минут раздумывали, что делать дальше, а затем вернулись и украли церковное имущество.

Школьники хотели сломать замок на ящике, но не смогли, поэтому решили ящик распилить. Деньги, а было там 70 рублей, поделили - но потратить не успели. Уголовное дело еще не возбуждено - сейчас дается правовая оценка произошедшего.