Сколько сохраняются антитела к коронавирусу в организме, рассказали ученые

Ученые выяснили, сколько сохраняются в крови антитела к коронавирусу. Фото: pixabay

У большинства пациентов, переболевших COVID-19, антитела в крови сохраняются в течение шести месяцев. Об этом свидетельствует новое исследование, которое проводили специалисты хранилища образцов биоматериалов и медицинских сведений UK Biobank.

Результаты показали, что у 99% участников исследования, перенесших коронавирус, антитела к нему сохранялись спустя три месяца после выздоровления. При этом у 88% антитела в крови находили даже через полгода после того, как они вылечились от инфекции.

Ученые добавили, что полученные результаты позволяют предположить, что иммунитет переболевших коронавирусом может защищать их по меньшей мере шесть месяцев после того, как они перенесли болезнь.

Всего эксперты проанализировали данные 20 тысяч 200 жителей Великобритании. Добровольцы с мая 2020-го сдавали кровь и рассказывали о самочувствии, а также о состоянии их близких родственников.

В ходе исследования эксперты также выяснили, что самый частый симптом коронавируса – это потеря обоняния и вкуса (на это жаловались 43% добровольцев). В то время как 24% перенесли заболевание бессимптомно.

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