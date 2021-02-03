Кот в Латвии заразился коронавирусом – это первый случай в стране

В Латвии коронавирус впервые выявили у кота. Фото: pixabay
Коронавирус обнаружили у кота в Латвии, это первый случай заражения животного SARS-CoV-2 в стране. Об этом сообщает местное агентство LETA со ссылкой на главного инфекциониста Минздрава Латвии Уга Думписа.
– В Латвии заражение COVID-19 впервые обнаружено у кота, еще у нескольких котов обнаружены антитела к новому коронавирусу, – уточнил Думпис.
По его словам, Латвия стала первой из стран в Балтии, где заражение коронавирусом выявлено у котов.
Инфекционист добавил, что образцы для исследования собирались у 240 животных, часть из них – домашние питомцы людей, у которых выявлен коронавирус.
Котов тестировали на COVID-19 в ходе исследования, которое было частью государственной программы «Уменьшение последствий коронавируса».
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