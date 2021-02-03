Проводили пикетирование, разместив продукцию на прилавке: суд вынес приговор двум сотрудникам Symbal.by

Двух сотрудников Symbal.by приговорили к 20 суткам. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Минске 3 февраля завершился суд над двумя из четырех задержанных сотрудников магазина сувениров Symbal.by. В частности, сегодня судили замдиректора Никиту Бровку и бухгалтера Ксению Миклашевскую.

Как рассказал на своей странице в Facebook создатель Symbal.by Павел Белоус, на каждого были составлены протоколы по статьям 17.1, 23.4, 23.3 КоАП РБ.

– Главное, за что судили: проводили пикетирование путем размещения продукции с символикой на прилавке магазина, – написал Белоус.

Он добавил, что по двум сотрудникам (Никите Бровке и Ксении Миклашевской) принято решение – им дали по 20 суток каждому. Завтра суды над работниками Symbal.by продолжатся.

Добавим, что магазин был закрыт еще летом 2020-го года, с того момента помещение использовалось как офис.

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