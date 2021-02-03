Журналистов негосударственных СМИ не аккредитовали на суд по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка

Виктора Бабарико в суде не будет Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На предварительное заседание по делу «Белгазпромбанка», которое пройдет 4 февраля в суде Московского района Минска, не попадут журналисты негосударственной прессы. Заявки о работе на процессе подавали, в частности, издания «Белорусы и рынок», Onliner.by, БелаПАН, однако они были отклонены. В то же время одобрено присутствие в суде журналистов российских СМИ: агентств РИА «Новости» и ТАСС, а еще Sputnik - белорусского представительства МИА «Россия сегодня».

В Верховном суде заявили о нехватке мест в зале, где будет проходить заседание, и сложной эпидемиологической обстановке, сообщает БелаПАН. Отметим, что заявка КП на аккредитацию, поданная в пресс-службу Верховного суда, также не была удовлетворена.

Предполагается, что на заседании 4 февраля будут присутствовать не все фигуранты дела, а лишь те шестеро обвиняемых, с которыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. В их числе нет бывшего претендента на президентский пост Виктора Бабарико.

Напомним, по периметру здания суда, где рассмотрят дело «Белгазпромбанка», выставили металлические ограждения.

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