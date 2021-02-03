Вечера встреч выпускников в Минске пройдут не в школах, а онлайн Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Впервые за последние годы выпускники не соберутся в школах белорусской столицы в первую субботу февраля. Виною всему - коронавирус. Из-за сложной эпидемической обстановки проводить вечера встреч выпускников в 2021 году решили не в традиционном формате, а онлайн.

Об этой новости сообщили вечером 3 февраля в эфире телеканала СТВ. Вечера встреч выпускников должны были состоятся в этом году 6 февраля.

Концертно-развлекательную программу заменит общение педагогов и бывших учеников по видеосвязи, говорится в сообщении. Возможности для дистанционной «встречи» должны предусмотреть в школах. Судя по всему, соответствующие объявления появятся на сайтах учреждений образования.

Информации из регионов о том, как там пройдут вечера встреч выпускников, пока нет.

Напомним, в Минздраве заявили, что ситуация с коронавирусом в Беларуси стабилизировалась