«Мать именинницы купила спиртное». Прокуратура Бреста рассказала подробности гибели 14-летнего подростка на дне рождения подруги

Подросток выпал с балкона 11 этажа и разбился насмерть. Фото: телеграм-канал Брест: слухи и факты.

В прокуратуре Бреста рассказали подробности трагического случая, который произошел в ночь с 16 на 17 января, когда с общего балкона на 11 этаже одной из многоэтажек выпал 14-летний подросток. Юноша разбился насмерть. Подробности трагедии рассказывает БЕЛТА со ссылкой на старшего помощника прокурора Бреста Елену Шерко.

В тот день 15 подростков собрались на съемной квартире, чтобы отпраздновать день рождения подруги. Всем им было по 13-14 лет. Квартиру сняла мать именинницы. Дети пили спиртное – слабоалкогольные напитки и пиво. Вино для них также купила мать именинницы. Около полуночи 14-летний мальчик вышел на балкон общего пользования , поскользнулся, не удержал равновесия и упал вниз.

Прокуратура выяснила, что на балконе была наледь.

"Это говорит о том, что во вспомогательных помещениях многоквартирного дома условия не отвечали требованиям безопасности. В том числе недостаточными были меры по своевременной уборке, что не соответствует требованиям ст.26 Жилищного кодекса", - пояснила Елена Шерко.

Прокуратура отметила нарушение законодательства со стороны родителей подростков – они не контролировали, как их дети проводят время. Из 15 подростков, которые в тот вечер употребляли алкоголь на съемной квартире, двое находились в социально опасном положении. Прокуратура постановила вопрос о признании этих двоих детей нуждающимися в госзащите, в отношении остальных подростков будет проведено социальное расследование, рассказала Елена Шерко.

Родителей школьников могут привлечь к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, неисполнение обязанностей по сопровождению или обеспечению сопровождения несовершеннолетних ночью вне жилища и вовлечение несовершеннолетних в антиобщественное поведение.

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