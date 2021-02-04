В ВОЗ заявили, что носить маски и соблюдать соцдистанцию нужно будет и после снятия жестких ограничений

В ВОЗ заявили, что носить маски и соблюдать соцдистанцию нужно будет и после снятия жестких мер Фото: Инна КОРСАК

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о то, что носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию необходимо будет и после снятия жестких ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».

- Нужно быть очень осторожным. Важно, чтобы нам удалось снизить число зараженных коронавирусной инфекцией фактически до нуля. И при этом необходимо помнить, что расслабляться еще рано. Это значит, что и социальная дистанция, и масочный режим все еще нужно соблюдать, - рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

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