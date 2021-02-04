Медики добавили продукты в антикоронавирусную тарелку

Угадаете, что из этого изобилия положить на антикоронавирусную тарелку? Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ученые из университета Северной Каролины экспериментировали с антикоронавирусной диетой и выяснили, какие продукты умеют подавлять распространение COVID-19 в организме человека. Об этом пишет Медицина и наука со ссылкой на портал Frontiers in Plant Science.

Напомним, ранее диетолог предложила антикоронавирусный бутерброд – хлеб, намазанный пастой из сала, растертого с определенными специями. Эксперты из Северной Каролины предлагают добавить в антикоронавирусную тарелку зеленый чай, виноград, какао и горький шоколад. Во всех этих продуктах содержатся вещества, которые способны блокировать ферменты протеазы коронавируса. Определенный вид протеазы необходим вирусу, чтобы делиться и распространяться. Если ее подавить, вирус деактивируется или полностью погибнет.

«Соединения, содержащиеся в зеленом чае и винограде, показали высокую эффективность в отношении данной протеазы. Также практически на 50 процентов снижалась активность протеазы при воздействии компонентов, содержащихся в какао и темном шоколаде», - рассказал автор проекта Де-Ю Се.

Авторы исследования предупреждают, что антикоронавирусные продукты не могут быть использованы вместо медикаментов как основной вид лечения COVID-19, а лишь как вспомогательное дополнение к лечению.

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