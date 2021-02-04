В Беларуси на 4 февраля объявлен желтый уровень опасности Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси на четверг, 4 февраля, объявлен желтый уровень опасности. Прогнозируется сильный снег и ветер. Об этом сообщает Белгидромет.

Погода 4 февраля будет облачной. На большей территории страны пройдет снег, а в юных районах – с дождем. Местами по Беларуси ожидается сильный снег. В отдельных районах на дорогах будет гололед, налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица.

Утром прогнозируется слабый туман.

Ветер будет преобладать северо-восточный, северный с порывами от 5 до 14 метров в секунду, по юго-востоку страны порывы будут достигать 15-18 метров в секунду.

В течение суток по стране будет от минус 2 до минус 8 градусов, по югу Беларуси – от минус 1 до плюс 3 градусов.

В Минске утром 4 февраля ожидается от минус 3 до минус 5 градусов, днем - от минус 5 до минус 7. Вечером температура опустится до минус 10 градусов.

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