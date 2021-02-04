Фотофакт. Что сделали с мужчиной из Могилева, который пять лет не оплачивал коммуналку

В Могилеве мужчину принудительно выселили из приватизированной квартиры - он не платил за коммунальные услуги пять лет. Фото: mycity.by.

В Могилеве беспрецедентный случай – мужчину выселили из приватизированного жилья за неуплату коммунальных платежей. Историю рассказывает mycity.by.

Неплательщику 41 год. Мужчина был собственником двухкомнатной квартиры в одном из домов на Пушкинском проспекте в Могилеве. За жилищно-коммунальные услуги он не платил без малого пять лет. За это время долги по квартплате составили 5000 рублей, и еще 10 000 – пеня.

Суд Октябрьского района постановил продать квартиру за долги. Ее продали еще в апреле, но новый собственник не мог въехать в жилище – неплательщик отказывался добровольно выселяться. 2 февраля его выселили принудительно. Вместо двухкомнатной отдельной квартиры ему предоставили 15-метровую комнату в четырехкомнатной коммуналке. Кстати, мужчина может воспользоваться деньгами, которые остались после того, как его жилье продали и погасили из этой суммы задолженность по коммуналке. Но за ними он не обращался, рассказал порталу ведущий юрист юридического отдела ЖРЭУ Октябрьского района Могилева Александр Сотников.

Неплательщик не работает, перебивается случайными подработками.

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Жилье уже давно продали за долги, но мужчина отказывался выселяться - теперь его выселили принудительно. Фото:mycity.by

Неплательщик не работает, перебивается случайными заработками. Фото: mycity.by.

Мужчина может забрать свои вещи, но в квартире он находиться больше не имеет права. Фото:mycity.by.