Под Октябрьским легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик. Фото: скриншот с видео МВД

В Гомельской области при лобовом столкновении погибли два человека. Об этом сообщили в телеграм-канале МВД.

- Смертельное ДТП произошло в среду, 3 февраля, на 7-ом километре автодороги «Октябрьский-Паричи-Речица». Удалось установить, что водитель «Ауди» неправильно выбрал скорость движения, не учел погодные условия, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. И 65-летний водитель, и 64-летняя женщина-пассажир, которые находились в легковом автомобиле, погибли на месте. Один из пассажиров, 23-летний молодой человек, был доставлен в больницу, - пояснили в ведомстве.

Водитель грузовика не пострадал.

Устанавливаются причины случившегося.

На месте ДТП работали сотрудники МЧС, ГАИ, следователи и эксперты.

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