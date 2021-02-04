Несколько дней собака выла и пыталась привести людей в заброшенную зерносушилку. Вот кого они увидели на дне трехметровой ямы, когда пошли за псом

Этот пес несколько дней не уходил из заброшенной зерносушилки, где попал в беду его друг, пытаясь воем привлечь людей. Фото: "Радзіма".

Глусская районная газета “Радзіма” рассказала трогательную историю, которая произошла в агрогородке Калатичи. Жительница агрогородка Наталья Мохнева и ее дети обратили внимание на то, что в заброшенной зерносушилке уже несколько дней воет и скулит собака. Когда они подошли к зданию, увидели там крупную серую собаку. Пес выглядел здоровым и не был привязан, но не уходил из зерносушилки. Выманить его не получилось даже едой – собака съела угощение и снова начала скулить, пытаясь увести людей вглубь здания.

В старой зерносушилке было темно, пришлось идти за фонарем. Серый пес привел людей к яме глубиной около трех метров. На дне ямы лежала большая черная собака.

-Получается, что серый пес специально здесь находился, скулил и выл — так он звал людей на помощь своему другу, а ведь мог бы и убежать, выход был свободен, открыт, - рассказал Наталья изданию.

Сын Натальи поставил в яму деревянную лестницу, надеясь, что животное сможет выбраться, но собака почти не шевелилась, она даже не притронулась к еде, которую ей сбросили в яму. Самостоятельно пытаться достать незнакомого крупного пса из ямы Наталья и ее дети побоялись и вызвали спасателей. Те вытащили животное из ямы, и обе собаки убежали.

-Когда я увидела, что собака «зовет» нас к яме, у меня мелькнула мысль, что там человек. Кому же еще так верен будет пес? А когда увидела черную собаку, сильно удивилась такому поведению животных. Вот это верность и забота! – рассказала Наталья Мохнева.

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Здание зерносушилки, где люди спасли собаку. Фото? "Радзіма".