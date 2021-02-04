Латушко встретился с назначенным послом США в Беларуси Фишер. Фото: usembassy.minsk

Член президиума Координационного совета и глава Народного антикризисного управления Павел Латушко встретился в среду, 3 февраля, с назначенным послом США в Беларуси Джули Фишер. Об этом сообщили на странице Facebook посольства США в Беларуси.

Встреча состоялась в Варшаве. Фишер встретилась с Латушко, чтобы поинтересоваться, какую работу ведет НАУ. На встрече обсудили ряд вопросов, среди которых ситуация в Беларуси, перспективы развития белорусско-американских отношений, поддержка РБ США, а также «Акт о демократии в Беларуси».

Как сообщает телеграм-канал Павла Латушко, Фишер планирует встретиться и со Светланой Тихановской.

Напомним, что решение о том, что Джули Фишер станет послом США в Беларуси было принято Комитетом сената США по международным делам 22 сентября. Фишер приняла присягу 23 декабря 2020 года.

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