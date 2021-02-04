Парню дали три года колонии за блокировку дорог. Фото: "Вясна"

В среду, 3 февраля, в суде Заводского района Минска судья Дмитрий Остапенко озвучил приговор в отношении Ивана Зубко. Его судили по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса - Участие в групповых действиях, которые грубо нарушают общественный порядок. Парню назначили три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение. Об этом сообщают правозащитники.

В этот же срок Зубко засчитывается тот период, который он провел под арестом во время следствия – с 16 ноября 2020 года по 3 февраля 2021 года. Молодому человеку изменили меру пресечения на подписку о невыезде. После вынесения приговора его отпустили.

В приговоре учли право на удовлетворение гражданского иска и постановили данный вопрос отправить на рассмотрение. Речь идет об ущербе предприятию «Минсктранс», который ранее оценивался в 10 689 рублей. На телефон и планшет, которые были конфискованы в Ивана Зубко, наложен арест. Иск пока не рассмотрен.

Иван Зубко был задержан 1 ноября 2020 года во время марша. Участники акции протеста вышли на проспект Независимости. Это, по мнению обвинения, повлекло за собой остановку общественного транспорта, а также ущерб предприятию «Минсктранс». Адвокат молодого человека отмечала, что проспект Независимости был перекрыт из-за спецавтотранспорта сотрудников ОМОН.

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