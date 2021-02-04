В Минске на пожаре спасли пятерых

Сотрудники МЧС спасли пятерых на пожаре в Минске. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В ночь на 4 февраля в Минске на пожаре спасли пять человек. Об этом рассказывает БЕЛТА со ссылкой на Минское городское управление МЧС.

В 02.20 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже в одном из домов по улице Маяковского. Причина пожара еще не установлена. Сотрудники МЧС спасли пятерых человек при ликвидации пожара.

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