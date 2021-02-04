Новополоцкой активистке Ольге Бритиковой, уволенной в связи с лишением доступа к гостайне, отказали в восстановлении на работе

Ольге Бритиковой отказали в восстановлении на работе. Фото: "Вестник Нафтана".

Новополоцкой активистке Ольге Бритиковой отказали в восстановлении на работе, сообщает gorod214. Такое решение принял суд 2 февраля.

Ольга Бритикова работала начальником отдела реализации нефтепродуктов на «Нафтане». 17 августа 2020 года она во время встречи работников предприятия с Иваном Тертелем, который тогда возглавлял КГК, озвучила требования работников «Нафтана» как к властям, республиканским и местным, так и к руководству предприятия.

Бритикову уволили в декабре 2020 года в связи с лишением доступа к государственной тайне. Она возглавляет независимый профсоюз на «Нафтане».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минске повредили автомобиль жены сотрудника милиции. Вот как наказали за это пятерых.