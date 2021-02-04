В Беларуси появится новый государственный праздник – День народного единства Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Совмине утвердили целый ряд мероприятий, который посвящен Году народного единства в 2021 году. Среди них новый государственный праздник, автомотовелоробег, конкурсы, специальный телеграм-канал, а также закон о недопущении героизации нацизма. Польный план мероприятий был опубликован на Национальном правовом портале.

Всего запланировано всего 106 мероприятий.

В планах разработка проекта закона, который направлен на недопущение героизации нацизма. Работа над ним должна быть завершена уже в марте 2021 года. Также предлагается назначить новый госпраздник – День народного единства. С датой пока не определились, но сообщается, что власти должны до 1 марта проработать данный вопрос.

Предпринимателям, коммерческим организациям и бизнессоюзам предложено 28 мая, в день 30-летия принятия закона «О предпринимательстве в РБ», провести трудовую акцию. Ответственность за нее возложили на Министерство экономики, областные исполкомы и Мингорисполком, а также на ассоциации и безнессоюзы. Помимо этого, в течение 2021 года будут работать «Открытые приемные» для бизнеса, где можно будет обсудить актуальные и проблемные вопросы.

Накануне Дня независимости, 2 июля, состоится всебелорусская молитва «За Беларусь!»

В 2021 году республиканский апрельский субботник также будет посвящен Году народного единства. В различных населенных пунктах появятся арт-пространства – «В единстве – сила». Также будут заложены парки, скверы, аллеи под названием «Народное единство».

В Беларуси планируют создать специальный телеграм-канал и информационный ресурс «Народное согласие». Таким образом попытаются знакомить молодежь с достижениями белорусских властей. И телеграм-канал, и информресурс появятся уже в феврале.

В планах властей проведение круглых столов, открытых диалогов.

При местных исполнительных комитетах будут созданы советы старейшин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Александр Лукашенко в новогоднем обращении предложил сделать 2021-й годом народного единства и пообещал, что возврата в прошлое не будет.

Лукашенко особо выделил в поздравлении врачей, учителей, инженеров и ученых и «людей в погонах». (подробности)

Лукашенко объяснил, зачем объявил 2021-й Годом народного единства.

Он посетил холдинг «Горизонт» и пообщался с представителями коллектива. (подробности)