Фотофакт. В Минске 4 февраля около Большого театра останавливалось движение транспорта

В Минске 4 февраля около Большого театра останавливалось движение транспорта Фото: Виктор ПАЖИТОК

В Минске в четверг, 4 февраля, на улице Янки Купалы со стороны Большого театра, останавливалось движение общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы не могли поняться в горку и буксовали. Об этом сообщил читатель «КП».

Причина остановки – неубранные дороги и гололедица.

В Минске 4 февраля около Большого театра останавливалось движение транспорта Фото: Виктор ПАЖИТОК

Напомним, что на 4 февраля синоптики прогнозировали сильный снег, гололедицу и ветер.

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