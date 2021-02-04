Фотофакт. В Минске 4 февраля около Большого театра останавливалось движение транспорта

В Минске 4 февраля около Большого театра останавливалось движение транспорта
Фото: Виктор ПАЖИТОК
В Минске в четверг, 4 февраля, на улице Янки Купалы со стороны Большого театра, останавливалось движение общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы не могли поняться в горку и буксовали. Об этом сообщил читатель «КП».
Причина остановки – неубранные дороги и гололедица.
В Минске 4 февраля около Большого театра останавливалось движение транспорта
Фото: Виктор ПАЖИТОК
Напомним, что на 4 февраля синоптики прогнозировали сильный снег, гололедицу и ветер.
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