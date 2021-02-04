В Министерстве обороны показали, как работает на учениях «сожженный танк» и рассказали, что может случиться с теми, кто нападет на военную технику

В эфире телеканала СТВ показали, как выглядит танк № 111, информация о поджоге которого появилась в телеграм-каналах. Фото: кадр из видео СТВ.

В Министерстве обороны подробно прокомментировали ситуацию с горящим танком. Напомним, несколько дней назад в одном из телеграм-каналов появилось видео – пламя на боку танка, который вместе с другими везли на полигон. На танке виден написанный белой краской номер 111. Автор видео утверждал, что это он сжег танк и обозначил свой поступок как акт гражданского неповиновения.

В телеграм-канале Минобороны сразу же появилось короткое опровержение : «111-й передает вам привет с полигона. Он невредимый».

3 февраля военные прокомментировали ситуацию с танком более подробно в сюжете на телеканале СТВ.

-При разгрузке я завел танк, внешне его осмотрел, никаких повреждений не было, никаких следов поджога не было. Техника показывает себя отлично, все происходит без проблем, как вы могли раньше видеть, все заводится, работает, - рассказал старший механик-водитель Т-72 Евгений Коновалов.

Заместитель начальника отделения механизированной бригады Дмитрий Бортницкий рассказал о том, как должны действовать военные в нештатных ситуациях:

-В случае каких-то нештатных действий либо создания угрозы для вооружения, военной техники, либо повреждения, часовой, который ее охраняет, имеет право применять оружие. Соответственно, идет предупреждение, предупредительный выстрел и применение оружия. В случае создания явной угрозы, нападения на технику, повреждения ее, на личный состав, то часовой имеет право применять оружие без предупреждения, - рассказал Бортницкий телеканалу СТВ.

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