На фото юрист Олег Граблевский. Фото: "Вясна"

На директора и юриста «Офиса по правам людей с инвалидностью» завели уголовное дело. Мужчин задержали в среду, 3 февраля. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» и правозащитница Елена Тонкачева на своей странице в Facebook.

- После допроса в Следственном комитете, юрист Олег Граблевский был отправлен на трое суток в изолятор временного содержания на Окрестина. Он является подозреваемым по уголовному делу, - написано в сообщении Тонкачевой.

Граблевского подозревают в мошенничестве.

В отношении директора «Офиса по правам людей с инвалидностью» Сергея Дроздовского была применена мера пресечения в виде домашнего ареста. Издание «Наша нiва» сообщало о том, что на допросе Дроздовский провел семь часов.

Напомним, что 21 января стало известно о том, что Департамент финансовых расследований проводит проверку в отношении должностных лиц «Офиса по правам людей с инвалидностью». В ведомстве отметили, что она связана с вопросами «возможного неправомерного завладения денежными средствами в период с 2020 года и по настоящее время».

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