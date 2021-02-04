Видеофакт. Как в Гродно вытаскивали из полыньи на озере 40-килограммового пса, который погнался по льду за зайцем и попал в беду

Пес погнался за зайцем по льду и угодил в промоину. Держался лапами за кромку льда, пока не подоспели спасатели. Фото: МЧС.

Большую собаку спасли сотрудники МЧС в Гродно 3 февраля. Это произошло на озере Юбилейном.

Сообщение о том, что пес попал в беду, поступило в 15.04. Неподалеку от места, где тонула собака, расположен пожарный аварийно-спасательный отряд. Спасатели тут же бросились на помощь животному. Увидели, что собака держится лапами за кромку льда в промоине метрах в шестидесяти от берега. Над водой виднелась только голова пса.

-Несмотря на то, что спасение животных не входит в обязанности МЧС, ребята не смогли остаться равнодушными, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Спасали бедолагу водолазы Максим Шершень и Алексей Крывда. Они приблизились к животному, используя спасательную доску, погрузили 40-килограммовую собаку и перевезли на берег. В автомобиле МЧС пес отогрелся, его отвезли в подразделение и накормили.

У спасенной собаки есть хозяин – на ней был ошейник. Рыбаки, которые были на озере, рассказали, что собака погналась за зайцем и угодила в промоину около того места, где в озеро впадает речка Лососянка. Глубина в этом месте – 3-4 метра.

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