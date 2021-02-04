В Гродно снова сильный снегопад. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

В Гродно снова сильный снегопад и 10-бальные пробки. В Госавтоинспеции города предупредили о сложных погодных условиях.

Сотрудники ГАИ сопровождают снегоуборочную технику и призывают водителей не оставлять машины на проезжей части дороги.

Утром в городе были 10-ти бальные пробки. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

В ведомстве также напомнили и о необходимости соблюдать безопасную скорость, а пешеходам – убедиться, что автомобили остановились, прежде чем переходить дорогу.

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