В Минске и Молодечно торговлю наркотиками взяли на семейный подряд

Наркотики в ассортименте нашли у супругов из Минска. Фото: МВД.

Семейную пару наркодилеров поймали в Молодечно. Вначале с поличным попался их клиент – 38-летний мужчина, который купил наркотик. Мужчина заверил, что грамм мефедрона купил для личного пользования.

После этого наркоконтроль наведался к предполагаемым дилерам – 37-летнему безработному и его 38-летней сожительнице. Парочка раньше уже была судима за незаконный оборот наркотиков. Вышли из мест лишения свободы мужчина и женщина совсем недавно. При обыске у них нашли 5 граммов мефедрона (это считается крупной партией) и предметы для расфасовки наркотика.

Оказалось, что в преступную цепочку входит еще одна семейная пара – наркосбытчики из Минска, у которых молодечненцы закупали товар. Как стало известно, накануне они продали молодечненцам около 15 граммов мефедрона.

В квартире у супругов-минчан нашли пакеты с разными порошками. В одном из них был мефедрон, в других, предполоджительно, альфа-ПВП, амфетамин и шоколадный мефедрон. Супруги, как и их «коллеги», тоже были судимы за аналогичные преступления.

Возбуждено уголовное дело, рассказали в ГИОС Молодечненского РОВД..

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