Известную фристайлистку Александру Романовскую уволили из РЦОП по фристайлу

Александру Романовскую уволили из РЦОП по фристайлу. Фото: sb.by

Известную фристайлистку, чемпионку мира Александру Романовскую уволили из Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике. Об этом спортсменка сообщила в инстаграм.

Информация об увольнении Александры Романовской появилась еще в октябре 2020 года. Причины увольнения – прогулы.

Главный тренер сборной Беларуси Николай Козеко тогда прокомментировал ситуацию.

- Отец Александры перенес инсульт. Некому было возить его в больницу. Именно этим занималась Романовская. Она тогда звонила и объясняла, но никто в Республиканском центре олимпийской подготовки тогда не обратил на этот факт внимания. Мы будем оспаривать решение, - заявил Козеко.

По3 февраля 2021 года Романовская находилась на больничном и продолжала восстанавливать после проведенной операции на колене.

Напомним, что Александра Романовская подписала письмо за новые выборы и выступила против насилия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Низко и подло»: Ольга Мазуренок - об увольнении фристайлистки Александры Романовской.

Чемпионка Европы по легкой атлетике отреагировала на резонансный приказ об увольнении спортсменки. (подробности)

Международный олимпийский комитет грозит оставить Беларусь без флага на Олимпийских играх в Токио.

Наши спортсмены пожаловались в МОК на дискриминацию, рассказали об аресте баскетболистки Елены Левченко и увольнении заслуженных спортсменов. (подробности)