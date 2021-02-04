Известную фристайлистку Александру Романовскую уволили из РЦОП по фристайлу

Александру Романовскую уволили из РЦОП по фристайлу. Фото: sb.by
Известную фристайлистку, чемпионку мира Александру Романовскую уволили из Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике. Об этом спортсменка сообщила в инстаграм.
Информация об увольнении Александры Романовской появилась еще в октябре 2020 года. Причины увольнения – прогулы.
Главный тренер сборной Беларуси Николай Козеко тогда прокомментировал ситуацию.
- Отец Александры перенес инсульт. Некому было возить его в больницу. Именно этим занималась Романовская. Она тогда звонила и объясняла, но никто в Республиканском центре олимпийской подготовки тогда не обратил на этот факт внимания. Мы будем оспаривать решение, - заявил Козеко.
По3 февраля 2021 года Романовская находилась на больничном и продолжала восстанавливать после проведенной операции на колене.
Напомним, что Александра Романовская подписала письмо за новые выборы и выступила против насилия.
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