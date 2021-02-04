Для лечения COVID-19 предлагают ядовитое лекарство

Для лечения ковида предложили препарат, который может оказаться ядовит. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Недавно предложенное для лечения коронавирусной инфекции вещество тапсигаргин может быть смертельно опасно. Об это пишет URA.RU со ссылкой на аллерголога-иммунолога Владмира Болибока. Специалист рассказал, что тапсигаргин производится из чрезвычайно ядовитого растения, и разница между терапевтической и отравляющей дозой совсем небольшая. Поэтому применять его нужно с осторожностью – даже небольшое превышение допустимой дозы может стать фатальным.

Тапсигаргин активирует врожденный антивирусный иммунный ответ против основных респираторных вирусов человека, поэтому его исследовали как потенциальный препарат от COVID-19. В небольших количествах вещество убивает онкологические клетки и те клетки, что поражены коронавирусом. Но разницу между терапевтической и отравляющей дозой поймать сложно, подчеркнул медик.

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