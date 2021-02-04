В Минске из-за сильного снегопада на улицах работает 700 единиц техники Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске из-за сильного снегопада на улицах работает 700 единиц техники и 780 сотрудников коммунальных служб. Об этом сообщает БелТА.

- Синоптики предупредили, что 4 февраля прогнозируются сильные снегопады. Уже утром в городе работало 630 единиц спецтехники, которые расчищали и обрабатывали дороги. Также, 700 уборщиков территорий расчищали пешеходные переходы. На данный момент количество техники в Минске увеличилось до 700 единиц, так как снегопад стал интенсивнее, - прокомментировал заместитель генерального директора «Горремавтодор Мингорисполкома» Владимир Латушкин.

Он добавил, что при необходимости для уборки снега на улицах будут задействованы дополнительные технические и человеческие ресурсы.

Напомним, что на 4 февраля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильных снегопадов и ветра.

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