Мороз до -17 и небольшой снег: Синоптики о погоде в Беларуси на 5 февраля

Что будет происходить в Беларуси с погодой 5 февраля? Фото: Надежда БУТОВИЧ

На четверг, 4 февраля, белорусские синоптики предупредили об оранжевом уровне опасности из-за сильных снегопадов. В некоторых регионах шел дождь, и на дорогах образовалась снежная «каша». Коммунальникам пришлось справляться с погодными сюрпризами в усиленном режиме. А что будет с погодой уже 5 февраля?

В Белгидромете сообщили, что в этот день ожидаются только небольшие снегопады, пишет БелТА.

Ночь будет морозной, в среднем похолодает до -11…-17 ниже ноля, но в южных районах будет относительно теплее: всего -8…-10 мороза. При этом ночью будет ветрено - порывы до 14 метров в секунду, а по юго-востоку и до 15 - 18 метров в секунду.

Ударившие морозы поспособствуют ухудшению ситуации на дорогах, на некоторых участках гололед неизбежен.

В течения дня при этом ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие снегопады пройдут почти повсеместно. Дневная температура установится в пределах -4…-10 градусов. Ветер будет западного и северо-западного направления со скоростью около 4 - 9 метров в секунду.

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