Фотофакт. В Минске началось рассмотрение дела топ-менеджеров «Белгазпромбанка»

В Минске в Верховном суде началось предварительное заседание по делу топ-менеджеров "Белгазпромбанка". Фото: sb.by.

4 февраля в Минске Верховный суд начал рассматривать дело топ-менеджеров «Белгазпромбанка». На предварительном заседании рассматривается соблюдение шестью фигурантами досудебных соглашений о сотрудничестве.

Всего по делу проходят восемь обвиняемых: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, заместители председателя правления банка Сергей Шабан, Александр Ильясюк, Кирилл Бадей, Дмитрий Кузьмич, бывший первый заместитель председателя правления Алексей Задойко и экс-зампред правления Сергей Добролёт, учредитель «Активлизинг» Виктор Кобяк. Шестеро заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Это Бадей, Добролёт, Кузьмич, Ильясюк, Шабан и Кобяк. Суду предстоит выяснить, добровольным ли было это решение.

Газета «Беларусь Сегодня» и агентство БЕЛТА опубликовали фото, сделанные перед началом заседания. Журналисты негосударственных изданий на предварительное заседание не аккредитованы. В Верховном суде ссылаются на нехватку мест в зале и эпидемиологическую обстановку. В то же время было одобрено присутствие некоторых российских СМИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В чем обвиняют фигурантов дела «Белгазпромбанка», читайте ЗДЕСЬ.

В суд доставили шестерых обвиняемых, заключивших досудебные соглашения о сотрудничестве. Фото:sb.by.