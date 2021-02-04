Воскресенский назвал Бабарико незрелым политиком и заявил, что живет он «в своем измерении»

Воскресенский сказал, что Бабарико не может спасти своих людей. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Свои заявление политолог Юрий Воскресенский высказал на предварительном заседании по делу топ-менеджеров «Белгазпромбанка», сообщает телеграм-канал БелТА.

На предварительном судебном процессе присутствовал 4 февраля Юрий Воскресенский, который высказал свое мнение насчет уголовного дела и обвиняемых. По словам политолога, он пришел на заседание для того, чтобы высказать поддержку обвиняемым. Еще он заявил, что накануне их родственники, в среду, 3 февраля, обратились к Лукашенко с прошениями о помиловании.

- Родственники всех присутствующих (обвиняемых - Ред.) обратились в полном составе к Александру Лукашенко. Они попросили о снисхождении и о процессуальных возможностях, прежде всего об освобождении от уголовной ответственности (ст. 88 УК РБ), - заявил Воскресенский.

Он также подчеркнул, что оказавшиеся на скамье подсудимых люди за свою карьеру сделали многое для становления банковской системы страны.

- По сути все они являются патриотами, которые случайно попали в этот водоворот из-за того, что случайно доверились одному незрелому политику, - заметил Воскресенский о Викторе Бабарико.

Продолжая Воскресенский высказал свою характеристику обвиняемому Бабарико и заявил, что живет тот в «каком-то своем измерении».

- Потому что Александр Лукашенко и на круглом столе ему делал предложение раскаяться и вернуть все стране и народу. И если бы он берег своих людей, а сейчас судят его команду, он бы сделал все, чтобы их спасти… Но, возможно, он считает себя Мессией и хочет кого-то там спасти, но не может спасти даже своих людей, - заключил Воскресенский.

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