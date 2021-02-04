Суд по делу топ-менеджеров «Белгазпромбанка» назначен на 17 февраля

Стало известно, когда Верховный суд проведет первое судебное заседание по делу топ-менеджеров "Белгазпромбанка". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что первое судебное заседание по делу топ-менеджеров «Белгазпромбанка» назначено на среду, 17 февраля, проинформировало БелТА. Это было решено на предварительном судебном заседании, которое прошло 4 февраля в суде Московского района Минска.

Дальнейшие судебные заседания также будут проходить в открытом формате в помещении суда Московского района в Минске. Суд начнется в 11.00 часов, рассмотрение будет коллегиальным.

- Меру пресечения обвиняемым оставить без изменения, - заключил судья Верховного суда Игорь Любовицкий.

Также на предварительном судебном заседании было установлено, что досудебное соглашение о сотрудничестве с обвиняемыми Бадеем, Добролетом, Кузьмичем, Ильясюком, Шабаном, Кобяком были заключены добровольно и при участии их правозащитников. Прокурор подтвердил, что обвиняемые сотрудничали со следствием, а также уплатили доход, полученный преступным путем.

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