Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 4 февраля 2021 года: еще 1708 новых заразившихся и 9 умерших за сутки

В Беларуси снова регистрируют по +1700 человек с коронавирусом за сутки. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Минздраве обновили статистику по заболеваемости коронавирусом в Беларуси на 4 февраля. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в телеграм-канале.

Так за сутки после недавнего снижения показателей вновь регистрируется +1700 заразившихся ежедневно. На 4 февраля коронавирус подтвердился еще у 1 тысячи 708 человек. Общее число с начала пандемии составляет 253 тысячи 413 человек с положительным тестом на «ковид».

- За сутки в Беларуси выписаны 1 тысяча 959 пациентов. А за весь период пандемии выздоровели 241 тыс. 150 пациентов, - сообщили в Минздраве статистику выздоровевших с коронавирусом.

Также за сутки в лабораториях выполнено внушительное число тестов на коронавирус - свыше 16,9 тысячи штук. За время пандемии тестов было сделано уже более 4,519 миллиона.

К сожалению, обновились и данные по летальным исходам - еще 9 человек скончались от коронавируса. За весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерли 1 тысяча 755 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

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