Еще одна авиакомпания открывает рейсы из Минска в Дубай. Билеты дешевле, чем у «Белавиа»

Бюджетный государственный перевозчик из ОАЭ – Flydubai начинает летать из Дубая в Минск.

Вслед за авиакомпанией «Белавиа», которая на днях объявила о начале полетов в Дубай, от открытии этого же направления объявила еще одна авиакомпания. Это бюджетный государственный перевозчик из ОАЭ - Flydubai. В авиакомпании 61 самолет – 47 “Боингов” 737-800 (такие есть и у “Белавиа”) и 14 “Боингов” MAX – такие “Белавиа” уже заказала и ждет их в этом году.

Итак, Flydubai будет летать из Дубая в Минск три раза в неделю. Заявленная цена билетов – от 390 долларов в обе стороны. Это примерно 328 евро (у “Белавиа” цены начинаются от 375 евро). Как и у «Белавиа», это тариф без багажа. С багажом такой же перелет обойдется в 410 долларов (345 евро)

На лайнерах компании есть доступ в интернет через Wi-Fi.

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