Ударил рукой по машине ГАИ, чтобы она не въехала в толпу людей: на три года осудили предпринимателя из Минска

Иван Коневега получил 3 года колонии за то, что дважды стукнул по машине ГАИ рукой, чтобы она остановилась и не въехала в толпу. Фото: соцсети.

О том, что в Минске из-за событий ночью с 9 на 10 августа 2020-го года осудили минского предпринимателя Ивана Коневегу, написал незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр «Весна». Под стражу предпринимателя взяли 17 декабря, а 4 февраля 2021-го года бы озвучен обвинительный приговор. Заседание в суде Заводского района Минска вела судья Екатерина Мурашко.

«Говорил другим гражданам вести себя мирно»

Ивана Коневегу, ипэшника и директора концертного агентства Horse&Vega, обвинили сразу по трем статьям: активное участие в действиях, нарушающих общественный порядок, насилие в отношении силовиков, уничтожение или повреждение имущества умышленно (ч. 1 ст. 342, ст. 364, ч. 1 ст. 218 УК РБ).

Сообщается, что 10 августа с 00.40 до 00.45 часов Коневега был в трезвом состоянии на проезжей части с другими гражданами на перекрестке улиц Богдановича, Купалы и Сторожевской. Обвинитель заявил, что своими действиями он препятствовал и угрожал насилием силовикам. А еще минимум дважды ударил машину ГАИ по задней арке и стеклу.

Свою вину предприниматель не признал, но согласился, что участвовал в несанкционированной протестной акции.

- Коневега отрицал, что у него был преступный умысел и что он якобы применял насилие. С его слов, он наоборот говорил другим гражданам вести себя мирно, - уточнили правозащитники.

Травм сотрудники ГАИ не получили, а только лишь испугались

Также он сказал на суде, что пытался остановить машину ГАИ, так как испугался, что она на большой скорости въедет в толпу людей на дороге. Для этого дважды ударил по машине сзади слева, чтобы привлечь внимание гаишников. На машине остались отпечатки его пальцев, по которым его и вычислили.

Из-за ремонта машины ГАИ была выставлена сумма ущерба: половину оплатил Иван Коневега, а вторую часть другой обвиняемый по фамилии Лукович. Перед гаишниками он так же за это извинился и раскаялся, сотрудники ГАИ Романовский и Раткевич были на суде в качестве потерпевших.

Они рассказали, что их машину окружили и били руками и ногами. «Нападение», с их слов, длилось 1-1,5 минуты, после чего они уехали. Никаких травм гаишники не получили, а только лишь испугались. Оба потребовали моральную компенсацию, Раткевич заявил, что после инцидента у него началась бессонница. Заявили, что деньги потом хотят передать в детский дом.

Обвинение не выявило отягчающих обстоятельств

Также сообщается, что в суде в первый день выступали шесть свидетелей со стороны защиты: друзья и родственники Коневеги. Они рассказали о том, что он пацифист, любит животных, разработал приложение, чтобы помочь отцу, сотрудничает с Unisef, общественной организацией «Доброе дело», помогающей семьям с аутизмом, другими общественными и благотворительными организациями.

В суде смотрели и видео так называемого «нападения» - с момента остановки машины, до продолжения движения прошло не больше 8 секунд.

- Коневега объяснил, что перед этим против людей использовались спецсредства (светошумовые гранаты, стрельба), поэтому они и остановили машину ГАИ, - сообщили в «Весне».

Прокурор также отмечал, что обвинение не выявило отягчающих обстоятельств.

В последнем слове Иван Коневега сказал, что у него не было намерения и агрессии в отношении правоохранителей, что он всегда появлялся на допросах, не скрывался от следствия. Он еще раз извинился перед потерпевшими и поблагодарил за то, что они решили передать деньги в детский дом. Родные Коневеги в тот же день оплатили 900 рублей моральной компенсации, которые запросили гаишники. После этого пострадавшие отказались от исковых требований.

- В четверг, 4 февраля, судья Екатерина Мурашко озвучила приговор: 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Столько, сколько и запросил прокурор, - констатировали правозащитники.

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