В Гомеле остановились троллейбусы, но виноваты не снегопады

В Гомеле 4 февраля встали троллейбусы. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в Гродно из-за сильных снегопадов встал транспорт - в городе 10-бальные пробки. Останавливалось из-за плохих погодных условий движение и в одном из районов Минска.

Также корреспондент «Комсомолки» сообщает и о транспортном коллапсе в Гомеле. Правда виной тому в этом областном центре совсем не погода.

В Гомеле 4 февраля произошла массовая остановка троллейбусов. В частности, около десяти троллейбусов стояли в районе «Коминтерна».

Троллейбусы остановились из-за того, что пропало напряжение в контактной электросети. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Водители рассказали, что произошло это из-за того, что в контактной сети пропало напряжение. Что именно стало причиной не уточнялось. Но гомельчанам пришлось выбирать другие виды городского транспорта для передвижения по городу.

В Белэнерго сказали, что из-за усилившихся снегопадов ситуация в Беларуси мониторится. На 13.00 часов ее можно было охарактеризовать, как спокойная и нормальная.

- Роста числа отключений нет. На данный момент, ситуация в распределительной сети такая же, как в обычные погожие сутки, есть единичные отключения электроэнергии в некоторых районах, они оперативно устраняются, - прокомментировали в телеграм-канале организации.

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