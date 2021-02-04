Сельчанин из Чаусского района получил 1 год за комментарий в Telegram

Обвинитель заявил, что сельчанин в своем комментарии публично высказал угрозу убийством. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что к одному году ограничения свободы в Чаусском районе приговорили местного жителя, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Так с 9 по 15 августа 2020-го года 50-летний сельчанин написал в одном телеграм-канале несколько угроз в комментариях. Угрожающие сообщения были написаны в адрес председателя райсовета депутатов и председателя правления Чаусского райпо.

- Причиной послужило то, что эти граждане поддерживают политику Александра Лукашенко, - уверены в Генпрокуратуре.

Доступ к своим комментариям сельчанин не ограничил, а следовательно «публично высказал угрозу убийством».

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело (ст.186 УК РБ).

Суд признал обвиняемого виновным и приговорил к 1 году ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Его мобильник конфисковали в доход государства. Приговор еще может быть обжалован.

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